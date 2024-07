Noa Godoy, cinquena en salt d’alçada en el Campionat d’Espanya sub16

La Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) va prendre part el passat cap de setmana en el Campionat d'Espanya sub16 amb tres atletes. La més destacada va ser Noa Godoy, la qual va assolir la cinquena plaça en salt d'alçada amb una marca d'1,61 metres, la seva millor marca personal. Per la seva part, Etna Pou, en 100 metres tanques, va ser tercera en les sèries amb un crono de 15.08 passant a les semifinals, ronda en la qual va acabar cinquena amb un temps de 14.96. En 300 metres tanques va participar Jana Herreros, setena en semifinals amb una marca de 48.05.

