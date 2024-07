FEDA inverteix prop d'un milió d'euros en el manteniment del grup hidroelèctric 2

FEDA ha iniciat durant aquest mes de juliol el manteniment del grup hidroelèctric número 2, dels 3 amb els quals compta actualment. Es tracta d’una actuació que es fa aproximadament cada 20 anys i que té un cost aproximat d'un milió d’euros. La duració dels treballs és d’uns cinc mesos, començant fa un parell de setmanes i finalitzant al desembre.

El manteniment es força complex, ja que consisteix en un desmuntatge global de tot el grup, en què hi ha peces originals que se substitueixen. Es tracta d’equips que poden arribar a pesar 35 tones, els quals s'han d'elevar i modificar: “Això ens permetrà poder tenir disponible aquest grup durant una vintena d'anys més”, ha explicat el director de noves infraestructures i operacions de FEDA, Jordi Travé.

Cal ponderar que els tres grups hidroelèctrics produeixen “entre un 15 i un 20% de l'energia que consumim al país, sent de diferència la central productora d'energia més gran d'Andorra”, ha subratllat Travé, afegint que “és energia pròpia al país i 100% renovable”. És per aquest motiu que els treballs s’han iniciat just després de la fossa, ja que és quan més aigua hi ha i, d’aquesta manera, es minimitzen les afectacions econòmiques: “L’impacte és pràcticament nul”, ha destacat Travé.

Pel que fa al personal que actualment està treballant en el manteniment, són unes vuit persones, gairebé totes de l’equip de FEDA. Cal remarcar que compten amb el suport de tres tècnics de Électricité de France (EDF), una ajuda que està dins del contracte de col·laboració entre FEDA i el grup francès.

Entrant en detall dels tres grups hidroelèctrics, els dos primers daten dels anys 30 i el tercer, dels 2000. El manteniment del grup 1 està previst per l’any que ve, mentre que el del grup 3 no es tocarà fins d'aquí a uns vint anys, aproximadament, ja que el manteniment es va fer fa un parell d'anys.