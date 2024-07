L'Andorra Taste 2024 introdueix una jornada de descoberta i el premi a Carme Ruscalleda

L'Espai Caldes d'Escaldes-Engordany ha estat l'escenari de la presentació de la tercera edició de l'Andorra Taste, l'esdeveniment gastronòmic que situa Andorra en l'epicentre de la cuina d'alta muntanya durant el mes de setembre. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el ministre de Turisme, Jordi Torres, han destacat les novetats d'aquesta edició i l'objectiu de continuar fent valdre la gastronomia andorrana a través de l'intercanvi de coneixements amb cuiners de renom internacional.



L'edició d'enguany, la qual tindrà lloc entre els dies 18 i 22 de setembre, arriba amb diverses novetats. Una de les més destacades és la zona de descoberta, un espai destinat perquè els xefs participants coneguin el territori, i la creació del premi Andorra Taste Award, que enguany serà atorgat a Carme Ruscalleda, l'única dona espanyola amb set estrelles Michelin, com a reconeixement de la seva llarga trajectòria professional i internacional. El lema d'enguany, 'Altitud versus latitud', destaca la relació entre la gastronomia d'alta muntanya d'Andorra i la cuina nòrdica, amb la participació de cuiners de Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia.



Durant la presentació, Torres ha destacat l'èxit de l'edició anterior i els ajustos fets per millorar encara més l'esdeveniment. "S'ha vist que l'edició 2023 va tenir una molt bona acollida, tot i que s'han fet alguns ajustos. L'esdeveniment es va valorar en un 8,8 sobre 10, i aquest any serà molt important mantenir aquest nivell de valoració", ha afirmat. El titular de la cartera de Turisme ha subratllat la importància de mantenir l'oferta de restauració de l'Andorra Taste Popular: "Hi haurà 20 establiments a l'Andorra Taste Popular, que és on s'ofereix tota la restauració per al públic en general a la zona del Prat del Roure, per això volem que hi hagi la mateixa simbiosi entre restauradors i assistents", ha manifestat.



L'Andorra Taste es divideix en dos vessants: les jornades professionals i les jornades populars. Les jornades professionals, que es duran a terme els dies 18 i 19 de setembre al Prat del Roure, inclouen ponències d'Elena Arzak (Arzak***), Raül Balam (Moments**), Ricard Camarena (Ricard Camarena**), David Yárnoz (Molino de Urdániz**), Frédéric Molina (Moulin de Léré*), Jordi Grau (Ibaya*), Àlex Kinchella (La Cort de Popaire) i Rodrigo Martínez (Beç), entre altres. Tanmateix, el ministre ha volgut apuntalar que en l'edició d'enguany "ens marquem una fita perquè sigui sostenible. L'any passat es van servir més de 32.000 consumicions entre begudes i àpats, i ens voldríem mantenir en aquestes xifres".



Les jornades populars, obertes a tot el públic, s'inauguraran el migdia del dia 20 i s'allargaran tot el cap de setmana. D'altra banda, fins a 20 establiments del Principat oferiran tastets de la seva cuina a un preu de quatre euros. També hi haurà un punt de venda de productes locals, tallers infantils, showcookings, masterclass i música en directe d'artistes andorrans.



Gili ha destacat l'impacte positiu de l'Andorra Taste en la dinamització de la parròquia fora de la temporada alta. "Entenem que donar vida amb esdeveniments d'aquest tipus és una cosa molt bona. Es fa en una temporada baixa i és un esdeveniment de cert nivell en el món de la gastronomia", ha dit. La cònsol major també ha proposat, de manera informal, la possibilitat de celebrar una part de la següent edició de l'Andorra Taste a la parròquia, per tal de començar a "dinamitzar aquesta zona".

El Pla Gastronòmic

El ministre també ha avançat que el Pla gastronòmic es presentarà oficialment al setembre, on es detallarà la planificació a 10 anys vista i es definirà el fil conductor comú a tots els agents implicats en el sector. "És un document molt complet i complex perquè engloba molts apartats. És un pla que conté més de 300 pàgines que serveixen per identificar establiments que són d'alta gastronomia, producte més local, de cuina més elaborada", ha detallat Torres, tot indicant que "ens ha posicionat tots els establiments d'Andorra i cadascun té el seu espai, perquè s'ha de cobrir tot un espectre per poder cobrir tota la demanda que hi ha".

El titular de la cartera de Turisme ha continuat afirmant que "és el full de ruta que hauríem de tenir. L'Andorra Taste és un esdeveniment que està dins d'aquest full de ruta. La gastronomia andorrana ha millorat molt en els últims 10 anys, gràcies a la iniciativa privada amb grans xefs. El pla gastronòmic recull tots aquests elements", ha apuntalat. Aquest pla, segons el ministre, no només se centra en la qualitat i diversitat de l'oferta gastronòmica, sinó també en la sostenibilitat i en la promoció de productes locals, factors clau per posicionar Andorra com a destinació gastronòmica de referència.