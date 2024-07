Likantropika presentarà nou repertori als Dijous a la Fresca de la Massana

El grup més veterà de l’escenari musical del país, Linkantropika, actuarà aquest dijous, a les 20.00 hores, a la plaça de l’Aldosa. Oriol Vilella i Albert Bartumeu porten gairebé trenta anys creant música d’estil inclassificable, ja que des dels inicis la fusió i l’experimentació han estat la seva carta de presentació. Aquest dijous presentaran nou material. Serà un avançament del disc que estan preparant i que editaran pròximament.

Vilella explica que “hem tornat a la part electrònica més melòdica, deixant una mica de banda la part més experimental per oferir un repertori més assequible per al públic”, juntament amb Bartumeu crearà una atmosfera electrònica a l’Aldosa. Teclats, guitarres i dispositius electrònics seran els protagonistes del segon Dijous a la Fresca massanenc, en el qual els espectadors podran gaudir també d’un dels treballs més impactants de Likantropika, la banda sonora de la pel·lícula “Metropolis”, el clàssic del cinema expressionista dirigit per Fritz Lang, que van en directe durant la projecció del film durant el festival Ull Nu.

Els Dijous a la Fresca es fan en diferents escenaris de la Massana. El pròxim concert anirà a càrrec de Ladis B, que actuarà a la plaça de l’Església de Sispony (1 d’agost). Continuaran Urban Flowers a la plaça del quart d’Anyós (8 agost) i Antònies Darkness a l’aparcament d’Arinsal (22 d’agost).

La programació massanenca també compta amb una part destacada per al públic familiar, amb els Dimecres de Xics al Prat Gran. Aquesta setmana hi haurà jocs gegants d’aigua, a càrrec de Ludiespai. Es tracta de diferents jocs originals per divertir-se, aprendre i treballar el sentit de l’equilibri. Aquesta proposta té tan bona acceptació que cada any se’n fan dues sessions: la primera serà aquest dimecres i la segona el 7 d’agost.

Una de les novetats són les Rutes d’Estiu, que van començar el cap de setmana passat a la Massana i que dissabte que ve es faran pel poble d’Arinsal. El periodista i escriptor Alfred Llahí és l’encarregat de guiar aquestes rutes urbanes, relatant fets divertits i fent descobrir racons amagats de la parròquia. Les places són limitades i per això cal fer la inscripció a visitalamassana.ad.