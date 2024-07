Tres bombers d'Andorra participen en la recerca d'un jove desaparegut al pantà de Sant Antoni

Tres submarinistes del cos de bombers d'Andorra han participat en el dispositiu de recerca reactivat aquest dilluns pels bombers de la Generalitat per buscar un noi de 14 anys que dissabte a la tarda va desaparèixer mentre es banyava al pantà de Sant Antoni, a prop de la presa de Talarn (Pallars Jussà).



Així, deu dotacions de bombers –amb vuit efectius del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtiques (GRAESub) i bombers en barca del parc de Balaguer, personal logístic i comandaments- treballaren durant tot el dia per trobar el jove.



L'avís del servei va entrar al telèfon 112 el 20 de juliol a les 12.33 hores. Uns banyistes presents a la zona van advertir que un noi havia entrat a l'aigua i no n'havia sortit. Cap a les dues de la tarda, efectius de GRAESub feien la primera immersió. El pantà presenta una orografia particular, amb grans plataformes de poca profunditat que de forma imprevista es desplomen fins a una fondària de 60 metres.



Les tasques d'aquest dilluns consisteixen a inspeccionar uns 500 metres quadrats de superfície amb barca i fer recerca intensiva subaquàtica. El GRAESub compta amb un sonar que permet detectar la presència d'elements submergits, i el règim de treball consistirà a fer immersions cada vegada que l'aparell apunti un indici que calgui inspeccionar.



El mateix dissabte a la tarda es van revisar així les boques dels desaigües del pantà, protegides per reixes, per si el noi havia estat víctima de la succió. Davant del resultat negatiu, els esforços es concentren ara en la recerca al fons del pantà, però la presència de sediments fa especialment difícil la tasca.



Les particularitats del funcionament d'un embassament condicionen també les tasques dels efectius de rescat. Cal tancar les turbines de la presa per permetre immersions amb seguretat però alhora Endesa, que explota la infraestructura, ha de garantir el cabal ecològic del riu de la Noguera Pallaresa. Així, cal anar pactant amb l'empresa intervals per poder fer immersions i també obertures de les comportes per permetre l'alimentació del riu.