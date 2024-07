Una doble punxada deixa a Vinyes sense opció de triomf

La dupla va patir una punxada a l'inici de la tercera especial de la cita, i una segona punxada a escassos 500 metres del final de la mateixa especial els va deixar provisionalment fora de carrera. Es van reenganxar en mode Super Rally a la prova, amb la corresponent penalització de 20 segons, després del reagrupament de meitat de ral·li. És a dir, sense possibilitat de puntuar per al CERT, però amb ganes de conèixer tot l'escenari del ral·li al volant del Hyundai i20 Rally2. "Continuarem treballant al costat de l'equip Rtechnology, estic convençut que amb l'esforç de tots la situació canviarà de manera radical", va indicar Vinyes.

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Hyundai i20 Rally2) es van desplaçar a l'illa de Lanzarote amb l'esperança d'ampliar la seva puntuació en la classificació provisional de la Copa d'Espanya de Ral·lis de terra (CERT), però no van poder complir el seu objectiu, ja que la duresa del traçat per la calor i la gran quantitat de pols i pedra acumulats a la pista, va superar les expectatives del XXVI Ral·li illa dels Volcans.

Per El Periòdic

