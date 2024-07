Family Cash obrirà portes l'1 d'agost

El nou hipermercat de Family Cash a Andorra obrirà portes el pròxim 1 d'agost. Aquest disposarà d'un equip d'un centenar de professionals i ocuparà una superfície oberta al públic de 6.145 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Esdevindrà un dels més grans dels 42 que té la cadena a tota la península, i disposarà de mobiliari adaptat amb suports digitals que afavoreixen la comunicació i la interacció amb els clients, fet que convertirà l'hipermercat Family Cash d'Epizen en un dels més avantguardistes de tots els que té la firma valenciana.



L'establiment, ubicat al centre comercial Epizen, es convertirà en el primer punt de venda de la companyia fundada per la família Canet Ferrero fora del territori espanyol, un cop segellada l'aliança amb Grup Pyrénées. El president de la firma andorrana, Patrick Pérez, ha destacat que "l'obertura de Family Cash és un nou actiu per a l'economia del país" i ha subratllat que "amb aquest nou hipermercat arriba a Andorra un gran espai comercial amb una oferta molt competitiva adreçada tant als clients residents com als turistes i visitants en general".



D'altra banda, el director general de Family Cash, José Canet ha explicat que "aquest nou hipermercat suposa per a la nostra empresa un dels reptes més importants per al 2024, any en què també tenim previst obrir nous establiments a les províncies espanyoles d'Alacant i Toledo". Canet ha destacat, a més, que amb l'obertura de l'hipermercat a Epizen "esperem aportar valor afegit no tan sols a l'oferta comercial andorrana, també volem aportar valor afegit i ser atractius per als compradors dels territoris fronterers i els turistes que visiten el Principat".