El Trial 2 Dies d’Arinsal compta enguany amb 270 participants

El Trial 2 Dies d’Arinsal torna aquest cap de setmana amb la seva 22a edició, i amb ella la participació de 270 corredors i 90 seguidors. "Aquest és un esdeveniment més que consolidat", ha esmentat aquest matí la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, afegint que la gent ja associa el trial amb Arinsal i que aquesta competició és una de les poques que es fan al centre d'un poble. La mandatària comunal ha estat acompanyada, durant la presentació del certamen, pel president i la vicepresidenta del Moto Club Arinsal, Josep Punti i Sandra Bonet.

Cal apuntar que la xifra d'inscrits arriba gairebé al topall que es va posar l'organització, les 280. Punti ha recordat que la cita està molt enfocada per a la "gent de fora" i perquè gaudeixin d'un cap de setmana en família "en un entorn tan especial", doncs hi prendran part pilots provinents d'Espanya, França, Anglaterra i Suïssa, així com una petita representació andorrana amb Sergi Palau, Alèxia Lladó i Joan Patrick Lasmolles. El recorregut serà d'aproximadament 45 quilòmetres i comptarà, com la passada edició, amb 18 zones. En aquest sentit, una de les novetats d'enguany és una nova zona al mateix poble d'Arinsal.

En total, des del Moto Club Arinsal han apuntat que durant el dissabte i el diumenge Arinsal acollirà entorn un miler de persones, un fet que han celebrat juntament amb el Comú massanenc. "Els participants venen acompanyats per familiars i amics, cosa que ens permet dinamitzar el poble", ha comentat Sansa, completant que el quart és un puntal durant l'estiu perquè ofereix altres esdeveniments a més de comptar amb el Comapedrosa. Així mateix, per aquesta 22a edició del Trial 2 Dies s'ha implementat un val de 10 euros que els corredors podran gastar en els diferents locals adherits a la campanya, juntament amb una pujada gratuïta al telecabina d'Arinsal.