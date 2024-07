Afectacions en el trànsit amb motiu de la Festa Major d'Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany celebra aquests dies la Festa Major, per aquest motiu, l'avinguda de les Nacions Unides, entre el carrer de la Constitució i el carrer dels Paraires romandrà tancat a la circulació vehicular. Segons ha informat el Comú en una piulada al seu perfil de X [abans Twitter], les afectacions de trànsit s'estendran fins al 29 de juliol a partir de les 20.00 hores.

Per El Periòdic

