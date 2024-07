‘Flames: Transformació i regeneració a Meritxell’, l'exposició que reviu l'incendi de l'antic Santuari

‘Flames: Transformació i regeneració a Meritxell’, és l'exposició de l’artista multidisciplinària i doctora en història de l'art, Ció Boncompte, la qual ofereix 16 pintures i 18 escultures relacionades directament amb l'episodi de l'incendi de l'antic Santuari de Meritxell i la pèrdua de la Verge de Meritxell. L’exposició està disponible a l'actual santuari, a Canillo, des d’avui 23 de juliol a partir de les 19.00 hores fins al pròxim 31 de desembre, amb un horari de 09.00 a 20.00 hores.

Tot sorgeix fa dos anys, arran d’una demanda del mossèn Ramon de Canillo, amb qui l'artista manté una relació d’amistat, el qual li sol·licita una pintura d’un quadre sobre els seus records de l'incendi. Segons ha explicat Boncompte, el que ella més recordava del tràgic incident succeït l’any 1972 era "el patiment del mossèn i els seus pares", el qual està representat en el primer quadre.

Des d’aquest punt de partida, l’artista va intentar “representar la societat andorrana a través de personatges de la llegenda andorrana com són els arlequins o l'osa i el caçador”, ha explicat Boncompte. En aquest sentit, l’exposició narra la història de l’incendi des d’una perspectiva optimista, ja que es fa un tractament del foc com a element purificador i regenerador tant en els éssers cristians com els pagans i els ofereix una nova identitat, la qual es pot entendre com una nova vida.

L’obra pictòrica més gran del conjunt i la que dona nom a l’exposició es tracta d'una tela en la qual es pot observar el personatge del dimoni i també la de l'àngel, entre altres figures. El dimoni exhala foc que es dirigeix al cap major d'una deessa, de la qual sorgeixen flamarades molt visibles i que, per tant, al·ludeixen a l'incendi de Meritxell.

"Les nostres arrels són indissociables de les religioses"

D’altra banda, a més d’explicar l’incendi a Meritxell, un dels objectius principals de l’exposició i més personals de Boncompte és “fer que els joves s’adonin que les nostres arrels són indissociables de les religioses”. L’autora considera que des de les diferents institucions “s’estan tallant els lligams amb el nostre passat religiós”, tot reclamant que "estan abocant en demanar excuses per fets que van succeir fa 400 anys, que són greus, però fixem-nos també en el que està passant avui".

En darrer punt, Boncompte subratlla que "el que estic fent és difondre la iconografia religiosa cristiana de manera lúdica i a l'abast de tothom, i ho faig en un moment en el qual la societat està aniquilant qualsevol lligam amb el món religiós i, per tant, aniquilant els lligams amb la nostra pròpia identitat”, ha sentenciat.