Un projecte català inclou l'estudi de les espècies eucariotes d'Andorra

El Projecte del Biogenoma de la Terra és una proposta d'investigació que té com a objectiu seqüenciar el genoma de totes les plantes, animals i fongs del planeta -prop de 2 milions d'espècies- per protegir la biodiversitat. Segons informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la iniciativa catalana per al Projecte del Biogenoma de la Terra (CBP) participa en aquest projecte internacional i seqüenciarà els genomes de les 40.000 espècies eucariotes que es troben en els territoris de parla i cultura catalanes, les quals compren Andorra, Catalunya Nord, Illes Balears, País Valencià i Catalunya.

L'article investigatiu està liderat per la Universitat de Barcelona i el Centre de Regulació Genòmica destaca que la CBP busca evitar la pèrdua de biodiversitat i l’extinció d'espècies, especialment en un territori amenaçat pel canvi climàtic. Seqüenciar els genomes és crucial per dissenyar estratègies que minimitzin la pèrdua de biodiversitat. Aquests genomes proporcionaran un coneixement dels processos biològics amb una resolució sense precedents, amb impactes significatius en medicina, agricultura i biotecnologia.

La fase pilot de la CBP ha creat un catàleg digitalitzat d'espècies eucariotes a Catalunya, destacant espècies rares i amenaçades com la baldriga balear. El projecte compta amb la participació de 150 experts de diverses institucions, i els genomes es seqüencien principalment al Centre Nacional d’Anàlisis Genòmiques (CNAG).

Aquest projecte també té un component cultural, ja que promou la biodiversitat dels territoris catalans, amb suport de la Societat Catalana de Biologia i finançament de la Generalitat de Catalunya. Els resultats es comparteixen amb tota la societat per fomentar la conservació de la biodiversitat arreu del món.

Finalment, l'ACN exposa que en aquest projecte han participat prop de 150 experts de diverses institucions, com ara la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE-UPF-CSIC), l'ICREA, el Centre Nacional d’Anàlisis Genòmiques (CNAG), l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), l'ICBIBE, el CSIC-UIB i l'IBB, entre altres. La majoria dels genomes es seqüencien al CNAG, situat al Parc Científic de Barcelona (PCB), i els resultats es poden consultar al portal de la CBP.