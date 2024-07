L'FC Andorra s'estrenarà al camp de l'Athletic Club B

Cal apuntar que la competició s'aturarà per Nadal del 22 de desembre fins al 12 de gener (data de l'última jornada de la primera volta) i no tindrà cap jornada entre setmana.

Després d'obrir la lliga a terres bilbaïnes, el conjunt entrenat per Ferran Costa jugarà el seu primer partit a casa contra el Barça B el primer cap de setmana de setembre. Un inici exigent contra dos filials que continuarà amb la visita al camp del Tarazona, en un dels desplaçaments més curts que tindrà l'equip; els altres dos, al camp del Nàstic (jornada 13, 17/11) i al Johan Cruyff contra el Barça B (l'antepenúltima jornada, 11/05).

Publicat el calendari de Primera RFEF, l'FC Andorra ja el coneix al complet. Així, els tricolor iniciaran la seva segona aventura a la categoria el 25 d'agost a la ciutat esportiva de Lezama per enfrontar-se amb l'Athletic Club B, mentre que tancaran el periple al camp de la Cultural Leonesa el 25 de maig.

