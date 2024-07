Sant Julià de Lòria reobre provisionalment el passeig Valira

El Comú ha delimitat i protegit la zona afectada a l’espera que disminueixi el cabal del riu i que el Govern pugui refer l’escullera. També s’hi han fet tasques de millora com ara la reparació de diferents trams de barana. Aquest any, la corporació comunal destinarà 50.000 euros a la millora del passeig Valira. Es preveu que les obres definitives de condicionament s’adjudiquin el mes que ve i comencin a principi de setembre. Inclouran la consolidació dels murs i refer les passarel·les, entre d’altres.

Per El Periòdic

