El MoraBanc Andorra manté el cos tècnic per al curs vinent

Natxo Lezkano continuarà comptant amb el mateix grup de col·laboradors la temporada vinent, la qual està prevista que arrenqui la segona setmana d'agost, amb el MoraBanc Andorra. Paco Vázquez, Jandro González i Thomas Schreiner es mantindran com a entrenadors ajudants; Francesc Cremades serà el preparador físic; David de Toro i Pol Ausàs com a fisioterapeutes; Chechu Bermudo com a delegat; Ricardo Fernandes com a encarregat de material, i Iolanda López i Jordi Verdaguer com a metges.

"Poder continuar comptant amb el mateix staff durant una temporada més és una mostra de la identitat que té la feina que fem i com hi creiem", ha explicat el general mànager del club tricolor, Francesc Solana. A més, atribueix "una part molt important de l'èxit a la feina d'equip que es fa des del cos tècnic" i afegeix que "l'entrenador és qui té la responsabilitat final, però perquè les coses surtin bé es fa una feina dia a dia que no sempre es veu i en la que és fonamental la capacitació d'aquestes persones i també la bona química que tenen treballant".