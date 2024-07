Biel Puigdemasa, present en el Júnior Open de golf

Puigdemasa, que hi prenia part per primera vegada, va fer una molt bona primera volta en la qual es va classificar en el top20 després del primer dia. En el segon, les condicions climàtiques es van endurir amb pluja i vent del nord fent que es jugués un camp diferent, però el tricolor va aconseguir passar el tall bé amb set cops de marge. D'aquesta manera, i havent-se guanyat el dret a jugar l'última jornada amb els millors, el golfista nacional va completar "un torneig extraordinari" finalitzant en 31a posició.

La Federació de Golf d'Andorra (FGA) va ser representada en el Júnior Open de golf per Biel Puigdemasa, una competició bianual que enguany es va jugar a Kilmarnock (Escòcia). La cita va tenir lloc del 15 al 17 juliol, participant un total de 116 jugadors de fins a 16 anys representant a 66 països. Cal apuntar que es juga amb dos dies de competició i es fa un tall (the CUT), de forma que solament els millors classificats poden jugar la tercera i última ronda.

Per El Periòdic

