El Museu Carmen Thyssen ofereix experiències amb fang

En aquest sentit, la responsable dels projectes artístics i educatius del centre, Charline Bony, explica: “creiem que és una manera diferent d’oferir una visió de l’exposició, deixant en un segon pla la teoria i mirant les obres d’art des d’una altra perspectiva. Així ajudarem els visitants a desvetllar les múltiples facetes que conformen l’exposició i no només l’aspecte acadèmic", recalca Bony.

Durant el dissabte 17 d’agost, les famílies també es deixaran emportar pel magnífic món i la màgia del circ creant postals al voltant d’aquesta temàtica i recreant l’espai d’espectacle en diferents dimensions. Val a dir que el taller estarà inspirat en l’obra ‘Arlequí’ de Ramón Casas, per sorprendre el públic d'aquest univers del circ.

D'aquesta forma, el primer taller tindrà lloc el dissabte 3 d’agost amb la creació d’un tres en ratlla amb fang , el tradicional joc de lògica i estratègia on les dues persones que hi juguin han d’aconseguir col·locar tres fitxes consecutives en una taula 3x3, també creada al Museu Carmen Thyssen Andorra. A banda d'això, cal saber que en finalitzar el taulell i les fitxes, els participants podran personalitzar el joc a casa al llarg de l’estiu.

El Museu Carmen Thyssen Andorra ha presentat avui les activitats del mes d’agost , tornant a apostar per les visites a partir de personatges presents en l’exposició i efectuant un pas endavant amb els tallers del cap de setmana oferint a tots els participants experimentar amb materials com el fang.

