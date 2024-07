Fitch Ratings reafirma el ràting 'BBB-' de Creand Crèdit Andorrà

L'agència de Fitch Ratings ha refermat a Creand Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini ‘BBB-’amb perspectiva estable. Aquest informe de qualificació posa en relleu la posició de lideratge del banc a Andorra, reforçat per l’adquisició de Vall Banc, i en destaca «la millora de la rendibilitat afavorida per la recuperació dels tipus d’interès, les sinergies de costos per la integració de Vall Banc i la recuperació de provisions creditícies».

Cal destacar que aquest últim factor és conseqüència directa de la bona evolució de la morositat. D'altra banda, Fitch preveu que l’entitat mantindrà el creixement de negoci, fet que li permetrà continuar potenciant la generació d’ingressos per compensar futures baixades de tipus. L'agència de qualificació americana també ha subratllat l’adequada capitalització del banc «amb ràtios satisfactòries i per sobre de les requerides legalment» i la seva sòlida posició de liquiditat, així com la bona gestió que en fa el banc.

Cal saber que l’entitat avaluadora també recull el suport de l’entitat a l’economia del país i al teixit empresarial que es tradueix en les majors ràtios d’inversió creditícia a la plaça. L’informe de Flitch reitera una qüestió que ja es va destacar en l’última avaluació i és l’àmplia liquiditat estructural del model de negoci, especialment, el de la banca privada, que comporta la possibilitat de disposar d’una àmplia cartera d’inversió de renda fixa d’alta qualitat.

Amb relació a això, Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, ha expressat: «Aquesta avaluació confirma el nostre lideratge a la plaça i avala la nostra estratègia de negoci, que ens ha comportat creixement a tots els territoris on estem presents, mantenint el nostre suport decidit a l’economia d’Andorra i una millora contínua del servei als nostres clients».

Finalment, cal afegir que l’informe també aplega l’opinió de l’agència sobre l’economia del país, «que espera un creixement durant el 2024-2025 en termes generals d’un 1,5%», i sobre l’acord d’associació amb la Unió Europa, sobre el qual expressa que d’aprovar-se pot representar una major integració del sistema bancari d’Andorra a la Unió Europea.