Banderes andorranes en la salutació de Macron als representants olímpics

Les banderes del Principat han relluït a la villa olímpica en un vídeo penjat pel perfil de la Presidència de la República francesa on es veu al president gal saludant pels balcons a uns atletes polonesos per a la celebració de l'inici dels Jocs Olímpics, els quals arranquen en tres dies.

Així, Macron ha demanat als representants olímpics de diferents països si estaven llestos o no per al començament de la cerimònia, així com parlant amb els caps de diferents delegacions olímpiques. A part de banderes andorranes, també s'han presenciat banderes gregues en altres balcons.

D'altra part, el president de França també ha remarcat el gran desplegament policial que hi ha previst per a la protecció i seguretat dels diferents atletes, així com per a tots els aficionats i turistes que assistiran a l'esdeveniment.