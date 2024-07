Andorra la Vella presenta a Marsol l'avantprojecte de l'edifici del Cedre

El Comú d'Andorra la Vella ha allargat la mà al Govern perquè s'involucri en el projecte dels pisos a l'edifici del Cedre que la corporació vol impulsar. Malgrat aquest oferiment, la corporació comunal continua treballant per materialitzar el projecte encara que l'Executiu no s'hi sumi. Aquesta setmana mateix, concretament aquest dilluns, s'ha celebrat una reunió amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en el marc de la qual els responsables comunals van presentar l'avantprojecte de l'equip d'arquitectura guanyador del concurs per al disseny dels futurs pisos ubicats a la zona del Cedre, on es preveuen una trentena d'habitatges de tres, dues i una habitació.



Des de la corporació comunal expliquen que ara com ara s'està treballant amb l'equip d'arquitectura per tancar els últims serrells del projecte i de manera paral·lela, també, s'està finalitzant la prospecció de l'estructura de l'edifici per saber en quin estat es troba.



L'actual majoria ha palesat en més d'una ocasió la voluntat que el Govern s'involucri en aquest projecte, de tal manera que pugui encabir-se amb l'objectiu de posar pisos de lloguer a preu assequible al mercat. A més, destaquen que en més d'una ocasió el cònsol major, Sergi González, ha remarcat que es tracta de sumar esforços i no de fer mèrits per demostrar quina administració fa més en aquesta temàtica. De totes maneres, també s'ha reiterat que si finalment el Govern no s'hi suma, el projecte tirarà endavant igualment. Tanmateix, i també en declaracions anteriors, González ha manifestat que sembla que hi ha bona predisposició per part de l'Executiu.



Cal recordar que en l'anterior mandat comunal, precisament sota el consolat de Marsol, el Comú ja va intentar aconseguir una col·laboració publicoprivada per impulsar aquest projecte, la qual no va acabar de quallar finalment.