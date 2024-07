Andorra Business atorga més de 81.000 euros per a empreses nacionals

La setena edició del programa de subvencions Andorra Business ha tancat la primera convocatòria del 2024 atorgant 81.263 euros a divuit empreses del país. Les beneficiàries són principalment del sector de la salut i el benestar, l’educació, la informàtica i les noves tecnologies (IT). Algunes d’aquestes partides es destinaran a plans de promoció internacionals, serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries, cercadors de clients, promocions internacionals, entre d'altres.



En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha recordat que el dia 2 d’octubre s’obrirà la segona i última convocatòria de l’any, i ha afegit que "l’objectiu del programa de subvencions d’Andorra Business és donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa de valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i per també aprofitar les oportunitats del mercat internacional".



La partida total prevista per aquest any és de 180.000 euros que es destinarà en un 85% a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros, i el 15% restant a empreses que facturin entre 350.000 euros i 3.000.000 euros.



Alguns exemples de serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa són, en l'àmbit de la innovació, estudis especialitzats sobre noves línies de negoci, desenvolupament, i certificacions per a la comercialització de productes tant en l’àmbit europeu com internacional.

Pel que fa a la internacionalització, l'anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització, serveis d’acompanyament i assessorament per a la internacionalització de l’empresa, implantació de delegacions a mercats internacionals, assessorament i acompanyament fires internacionals, disseny i muntatge d’estands fires internacionals, promoció internacional i altres eines de promoció internacional.

Quant a l'optimització empresarial, la recerca de recursos humans especialitzats en el procés de selecció, serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries ISO i altres.

En l'àmbit ESG – sostenibilitat, auditoria de sostenibilitat empresarial, assessorament a escala estratègica, estudis de la petjada de carboni, estudis de viabilitat de projectes sostenibles.

Referent a la igualtat empresarial, serveis que es poden oferir per ajudar les empreses en la implementació del pla d’igualtat empresarial poden incloure aquests serveis per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones a l’àmbit laboral i a complir amb les seves obligacions legals en matèria d’igualtat de gènere.