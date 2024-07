Set estudiants participen en estades d'orientació professional a l'hospital durant l'estiu

L’estada es pot organitzar per períodes d’una o més setmanes durant els mesos de juliol i agost. Fins a la data més d’una cinquantena d’estudiants han participat en les estades d’orientació des de la seva creació.

El programa té per objectiu que els estudiants tinguin oportunitat d’incorporar-se com a observadors assistencials amb la tutorització dels nostres professionals, a fi de conèixer la realitat sanitària del país i orientar-se sobre el seu futur professional.

Per El Periòdic

Formació per a estudiants

