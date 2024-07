Nova exposició pública del POUP d'Ordino a partir del 5 d'agost

El Comú d'Ordino ha informat que davant dels canvis substancials proposats al pla d’ordinació d’urbanisme de la parròquia (POUP), el projecte es tornarà a mostrar en exposició pública a partir del 5 d’agost i fins al 17 de setembre, a la sala la Buna, prèvia aprovació per consell. La proposta de modificació del projecte urbanístic estarà consultable durant trenta dies hàbils segons marca la normativa. Durant aquest període, la ciutadania podrà fer les consultes tècniques que necessiti de dilluns a divendres, amb cita prèvia telefònica al departament d’Urbanisme, al telèfon 878 144.



La corporació ha decidit dedicar una jornada informativa pública per pobles el dilluns 29 de juliol per explicar les línies generals i les principals millores aportades. "La voluntat és compartir els valors del projecte urbanístic amb la màxima transparència i l’encaix del dibuix del projecte amb la població", ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma.

Durant el matí, de 10.00 a 11.00 hores, s’explicarà el projecte a la població de Llorts, les Salines i el Serrat a l’hotel Bringué J.B.M. (antic Niu Nit); de les 12.00 a les 13.00 hores, s’atendran els veïns de la Cortinada i Arans a la sala del Quart. Finalment, a la tarda, de les 16.00 a les 17.00 hores, es donarà la informació als veïns d’Ansalonga, Sornàs i Ordino a la sala la Buna.



A grans trets, el nou dibuix de la parròquia té la voluntat d’aconseguir un creixement urbanístic sostenible com a parròquia i respectar zones sensibles, com ara la protecció del Riu i el camí Ral pel que fa a Riberamunt.