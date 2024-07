Orgullosos i pensant en l'MCH Arena

Després del cop de realitat d'ahir, la UE Santa Coloma ja pensa en dimecres vinent per jugar la tornada de la segona ronda de la Champions League. El 0-3 a favor de l'FC Midtjylland va ser contundent, però els colomencs saben que al futbol tot és possible i que poden plantar cara als de Thomas Thomasberg a l'MCH Arena. "Estem tristos pel resultat a casa, tot sabent a què ens exposàvem i que era un rival molt fort", va comentar ahir Boris Antón, afegint també que marxen "orgullosos perquè hem tingut opcions de posar-nos dins el matx".

La missió de la tornada a Dinamarca passa per fer "un bon paper i, com sempre, competir", va esmentar el tècnic, un apunt al qual es va sumar Bilal El Bakkali. "No sempre tindrem opcions de jugar en un camp i contra equips d'aquesta magnitud com el Midtjylland", va completar Antón.

El davanter, per la seva part, va acabar el duel amb ràbia perquè tot i enfrontar-se amb un rival superior, "hem tingut accions". En afegit, va assenyalar que els danesos van ser superiors en un parell de detalls, però que els andorrans "hem sortit sense por i també les hem tingut". En relació amb això, el seu entrenador va voler destacar la valentia dels seus, els quals "des del principi han anat a jugar de tu a tu".