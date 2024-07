Inaugurada una escultura en honor als infants al barri antic d'Auvinyà

Si l'any 2017 es va fer la descoberta d'una pedra commemorativa als andorrans emigrants, aquesta setmana el nucli antic d'Auvinyà ha vist com s'inaugurava un conjunt escultòric dedicat als infants. L'obra, que consta de sis peces a mida natural, és de l'artista Jacobo Franco Asensio, autor també d'altres creacions al recinte del quart.



D'aquesta manera, el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, van ser els encarregats ahir a la tarda de descobrir la placa en presència del propietari del complex, Ricard Fiter. També van assistir altres autoritats com ara diversos ministres, consellers generals i ambaixadors. Amb relació a això, Fiter va expressar que "és un projecte d'il·lusió dedicat als infants que són l'esperança del futur i el signe de confiança en l'Andorra del demà".



Convé saber que el nucli antic d'Auvinyà està integrat per un conjunt d'habitatges unifamiliars i brilla especialment per la gran quantitat d'ornamentacions de ferro forjat, sent un dels llocs de la parròquia i del país on aquest tipus d'artesania està més present. Per aquesta i d'altres raons, com l'església de Sant Romà i la de Sant Iu, el quart és un dels llocs d'interès turístic principals de Sant Julià de Lòria i visitat per molts viatgers.



En aquest sentit, l'artista que ha elaborat l'obra en la qual ha invertit un any de treball, va mencionar que "he volgut fer una obra alegre i molt connectada amb la natura per mostrar l'essència de cadascú de nosaltres perquè tots hem passat per aquesta etapa de la vida".



Al concloure l'acte, l'escriptora laurediana Josefina Obiols va recitar uns poemes dedicats als infants mentre que Mariona Aurenche i l'acordionista Josep Comella van oferir algunes interpretacions musicals.