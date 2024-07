Bonell destaca el compromís d’Andorra amb la sostenibilitat en l’àmbit esportiu

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha participat aquesta setmana en la Conferència mundial de l'esport, organitzada per la UNESCO a París, aprofitant la visibilitat que proporcionen els Jocs Olímpics i Paralímpics del 2024. En la trobada, la qual ha acollit els ministres i alts funcionaris responsables de l'educació física i de l'esport d’arreu del món, Bonell ha exposat el compromís d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en matèria de sostenibilitat en l’àmbit de l’esport.

En aquest sentit, la ministra ha destacat les mesures mediambientals implementades en la celebració d’esdeveniments esportius – com la Copa del Món d’esquí alpí – amb plans de gestió de residus i de gestió sostenible de l’aigua, així com la formació feta als treballadors i als voluntaris d’aquests esdeveniments en matèria de gestió ambiental, accessibilitat i igualtat de gènere. "S’ha treballat de manera transversal no només per reduir l’impacte d’aquest tipus d’esdeveniments, sinó per convertir-los en referents de cara a altres esdeveniments de caràcter esportiu, cultural o de lleure", ha assegurat Bonell.

La titular d'Esports també ha relatat les mesures preses per les estacions d’esquí per reduir la petjada ecològica en la celebració en aquests grans esdeveniments esportius i l’aposta d’aquestes per la implementació de les energies renovables per aconseguir una major independència energètica. "La Candidatura als Campionats del Món d'Esquí Andorra 2029, que no va resultar guanyadora, ha servit de motor per a la implementació d’una sèrie de mesures a les estacions andorranes", ha emfatitzat Bonell.