L'FC Andorra recupera la gestió dels equips de la base

En total, l'entitat pirenaica comptarà amb tres equips repartits en les categories Juvenil, Cadet i Infantil sub13, tots ells sota la coordinació i direcció del club. A banda, per a les edats de futbol 7 (menors de 12 anys) es crearan tres grups de tecnificació, dos de nois i un de noies. Aquest nou projecte "neix amb l'objectiu d'ampliar la labor social del club i fomentar la formació de futbolistes i fer créixer el nivell del futbol al país", han esmentat des de l'FC Andorra.

A partir del curs vinent, l'FC Andorra recuperarà la gestió dels equips de la base. Tal com han esmentat en un comunicat, el club feia mesos que treballava en aquesta idea després que les darreres dues temporades fos la Federació Andorrana de Futbol qui portés la coordinació dels conjunts tricolors.

Per El Periòdic

