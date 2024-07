Cal Paleta obre les portes amb la mostra 'Integrats'

Aquest dimecres, el Comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat Cal Paleta, la borda recentment adquirida que ha obert les portes al públic amb l'exposició "Integrats" del Grup Folklore Casa de Portugal. La mostra té com a objectiu donar visibilitat a les tradicions portugueses amb vestits de principis del segle XX, destacant la interculturalitat i presentant els indrets més significatius de cada parròquia mitjançant un recull de 14 fotografies.



L'acte inaugural ha comptat amb la presència de Josep Lluis Carvalho, president del Grup Folklore Casa de Portugal, i Rosa Gili, cònsol major d'Escaldes-Engordany, a més de diversos representants i coordinadors de la mostra.



Rosa Gili ha destacat la importància de l'exposició afirmant que "aquesta adquisició, de fa poc del comú, té la idea de preservar el patrimoni, la cultura i la història per això la inaugurem amb aquesta exposició de Casa Portugal". Ha ressaltat també la voluntat de dinamitzar la zona històrica de la parròquia: "Cal Paleta és un atractiu més en aquesta zona històrica de la parròquia, que farà que vingui gent perquè conegui Escaldes".



Per la seva banda, Josep Lluis Carvalho ha explicat la voluntat de l'exposició: "Hem volgut ensenyar el patrimoni andorrà amb escenes quotidianes de Portugal, vestits de la primera meitat del segle XX. La finalitat és que fos una exposició itinerant i que totes les parròquies poguessin gaudir d'aquest treball. Escaldes-Engordany és la setena parròquia i per això hem decidit exposar-la aquí".



L'exposició compta amb les 14 instantànies -dues fotografies per parròquia- fetes per Mireia Medeiros, i integren el vestit tradicional de la zona nord de Portugal en indrets significatius de cada parròquia del Principat. A més, el treball fotogràfic s'ha volgut complementar amb un documental a càrrec de Marc Medeiros que mostra tota la producció de les sessions fotogràfiques fetes per a la mostra.



Paral·lelament, la cònsol major també ha explicat el procés per aquells interessats en exposar a Cal Paleta: "Tenim diverses coses que se'ns ha demanat per poder exposar. Calia un indret com aquest". Quant al procés per poder participar, Gili ha ponderat que "hi ha diverses coses en cartera per exposar, hi ha una demanda important. Si algú està interessat ho ha de manifestar al Comú i des de l'administració s'estudiarà la proposta".



Gili també ha mencionat altres adquisicions importants: "Són tres bordes adquirides: Borda Gabriel, Molí del Sumana i Casa Sabaté, que l'hem comprat en conjunt amb Govern, i també tenim la idea de refer-la. Aquestes intervencions en edificis volem que tinguin un valor cultural".



Finalment, l'exposició "Integrats" estarà oberta al públic de dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores, i els dissabtes d'11.00 a 13.00, i de 16.00 a 20.00 hores, fins a l'11 d'agost. Després, la mostra es traslladarà a partir del 16 d'agost a Viana do Castelo.