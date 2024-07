Andorra rep més de 900.000 visitants durant el mes de juny

El mes de juny han entrat al país un total de 922.933 visitants, el qual representa un increment del 9,7%, segons el Departament d'Estadística. Del nombre total, 600.749 són excursionistes, el 65,1%, mentre que 322.184 són turistes, el 34,9%. Tant el nombre de turistes com el d'excursionistes augmenta un 7,1% i un 11,2%, respectivament.



D'altra banda, si es té en compte el país de residència, els visitants d'altres procedències presenten una variació positiva d'un 15,6%, seguits dels francesos i els espanyols, els quals presenten una variació positiva del 13,8% i 3,7% respectivament.



En termes acumulats dels últims 12 mesos, els visitants presenten un augment d'un 6,5% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Tant els turistes com els excursionistes presenten increments del 5,1% i del 7,6%, respectivament. Per país de residència, els visitants d'altres procedències augmenten un 20,4%, seguit dels francesos i dels espanyols, els quals augmenten un 7,2% i 2% respectivament, amb relació al mateix període de l'any anterior.



Cal destacar que un 42,9% dels visitants van arribar al país el mes de juny en parella, un 29,2% ho va fer en família, i un 17,6% amb amics. L'edat més habitual entre aquests visitants és entre els 45 i els 64 anys, amb un 31,5% i la motivació principal, amb un 72,2%, va ser les compres. En aquest sentit, cal destacar que tant els excursionistes com els turistes presenten com a motiu principal de visita les compres amb un 85,8% i un 39,6% respectivament.

La pernoctació mitjana ha estat de 2,5 nits i un 71,8% ho ha fet en hotels, aparthotels o apartaments turístics, mentre que un 36,3% ha optat per un establiment de quatre estrelles. Les zones més escollides per pernoctar han estat les dues parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.