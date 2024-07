La pretemporada del MoraBanc Andorra s'enfoca com a preparatiu per a la BCL

Pel que fa a la BCL, el duel contra Giants Antwerp està programat pel 18 de setembre a les 18.00 hores. En cas que els andorrans arribessin a passar de ronda, s'enfrontarien a Telekom Baskets Bonn (20 de setembre, mateixa hora). Si la sort continua del seu costat, abans d'entrar al quadre principal haurien de jugar un darrer matx programat pel 22 a les 20.30 hores, tot i que encara no se sap el rival. Finalment, el primer partit de la Lliga Endesa està programat pel cap de setmana del 28 i 29 de setembre.

Els tres darrers rivals abans del seu viatge a Turquia serviran per acabar de preparar l'equip. El club la Laguna Tenerife visitarà el pavelló Prat Gran pel partit del 7è Trofeu Escaldes-Engordany (6 de setembre, 20.00 hores) i amb només tres dies de descans, el MoraBanc es desplaçarà fins a Tarragona per jugar dos partits de la 45a Lliga Catalana ACB amb el Bàsquet Girona (11 de setembre, 12.30 hores) i el Barça (12 de setembre, 21.00 hores).

Abans dels primers partits de pretemporada, l'equip farà la ja tradicional estada al Pas de la Casa, concretament del 19 al 21 d'agost. Una estada que es completarà divendres 23 d'agost amb el primer partit de preparació a Encamp davant el Força Lleida (20.00 hores). Després, els tricolor viatjaran a Sant Julià de Vilatorta per enfrontar-se al Joventut de Badalona (30 d'agost, a les 20.30 hores) i a Osca per jugar contra uns vells coneguts, el Casademont Saragossa (3 de setembre, 19.00 hores).

El MoraBanc Andorra ha fet públic el calendari de la pretemporada amb un objectiu en ment: arribar de la millor forma possible a la fase prèvia de la Basketball Champions League (BCL), la qual iniciarà el 16 de setembre a Antalya (Turquia). En aquest sentit, els de Natxo Lezkano ja saben el full de ruta a continuar durant el pròxim mes i mig que donarà el seu tret de sortida amb les revisions mèdiques i proves físiques corresponents, les quals seran entre el 8 i 12 d'agost, gran part d'elles al Centre de Tecnificació d'Ordino. A més, el primer entrenament al Poliesportiu es realitzarà el mateix dia 12 a la tarda.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació