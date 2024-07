La defensa sol·licita una rebaixa en la pena de l'empresonat per temptativa d'homicidi

La defensa del cas de l'encausat que va apunyalar al seu amic i va amenaçar de mort a la seva exparella ha sol·licitat la rebaixa d'una condemna de 7 anys i mig de presó per temptativa d'homicidi, argumentant que no hi havia intenció de matar quan l'acusat va apunyalar l'amic que intentava intervenir en una baralla conjugal al Pas de la Casa. L'acusat també va amenaçar la seva dona amb un ganivet després que ella li digués que l'abandonava, segons informa Andorra Difusió.

Per la seva banda, la Fiscalia vol que es confirmi la pena, afirmant que es tracta d'una "temptativa d'homicidi de manual" i que l'acusat tenia la intenció de matar l'altre home perquè pensava que havia tingut una relació extramatrimonial amb la seva dona. L'acusació també ha afirmat que la dona era una víctima de violència de gènere.

Els fets van tenir lloc el 12 de maig de 2023, quan la parella de l'acusat i un amic van anar a casa seva per recollir un moble. En entrar, van trobar l'acusat en estat d'embriaguesa amb un vas de whisky i un ganivet. Segons el condemnat, portava el ganivet per autolesionar-se. L'amic va intentar desarmar-lo, resultant en un forceig durant el qual l'acusat va apunyalar-lo en el costat esquerre. Posteriorment, va amenaçar la seva parella amb un ganivet de 20,4 centímetres.

Durant la sessió al Tribunal de Corts, el passat 8 d'abril, la dona va declarar que la seva parella la va insultar i que l'amic va intervenir, resultant en l'apunyalament. La víctima va testificar que l'acusat va afirmar que seria capaç de matar un col·lega i després li va clavar el ganivet.

La Fiscalia argumenta que l'acusat té un historial de comportament gelós i agressiu, especialment agreujat per l'alcohol. Per aquest motiu, demanen la pena màxima de 10 anys de presó, considerant la gravetat dels fets i la intenció de matar. La defensa reivindica l'estat d'embriaguesa de l'home i els seus problemes de salut mental, demanant una condemna menor de dos anys de presó per lesions amb arma blanca. L'advocat de la defensa també ha argumentat que l'acusat és víctima de violència domèstica social i econòmica per part de la seva parella.