El VPC obrirà la Divisió d'Honor B contra el Recoletas Salud Fénix

Cal recordar que la Federació Espanyola de Rugbi va aprovar un canvi d'estructura d'aquesta Divisió d'Honor B espanyola, la qual en dos anys haurà de ser d'un sol grup. Per aconseguir una plaça en aquesta futura competició, els tricolor hauran d'acabar entre els tres primers classificats del seu grup un cop finalitzades les nou jornades a una sola volta. Una vegada assolit aquest pas, el VPC jugaria una segona fase elit contra els millors de cada grup amb una lligueta a vuit jornades, en la qual l'últim tampoc tindrà plaça a la nova Divisió d'Honor B.

Per El Periòdic

