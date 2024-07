Vicky Jiménez s’acomiada de Figueira da Foz

La tenista Vicky Jiménez Kasintseva ha caigut aquest dimecres en la primera ronda de l’ITF W100 de Figueira da Foz (Portugal) contra la japonesa Aoi Ito. Tot i haver gaudit d’oportunitats per capgirar el resultat durant el segon set, l’andorrana ha acabat sucumbint al doble 6-4, una derrota que arriba just després de perdre la final a Vitòria-Gasteiz contra Alex Eala.

La primera mànega ha estat protagonitzada per les remuntades i les esperances. Ito ha iniciat amb bon peu amb un 2-0 a favor, el qual volia ampliar al 3-0 amb el seu segon servei. Tanmateix, Jiménez li ha tornat la jugada per la via ràpida, just com ho havia fet prèviament la nipona. Els punts següents, però, han estat més llargs i disputats amb ‘deuces’ i intents de trencament de servei que no han afavorit a la tricolor. Al 5-3, Jiménez ha intentat tornar a posar les taules al digital encertant amb el seu servei i deixant-se escapar un 30-40 al rest.

El segon set ha estat molt més igualat. La tenista nacional sabia que havia de guanyar-lo o quedaria totalment eliminada. Tant és així que sempre que una de les jugadores s’avançava, ràpidament es tornava a l’empat. Al 5-4, Jiménez ha tingut tres oportunitats d’avantatge per continuar viva que Ito s'ha encarregat de matar i, a la primera, ha sentenciat el resultat a l’hora i 28 minuts de partit, informa l’ANA.