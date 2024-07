Oscar Ribas Reig rep la Creu dels Set Braços a títol pòstum

El primer cap de Govern d’Andorra, Òscar Ribas Reig, ha estat homenatjat avui amb la Creu dels Set Braços, a títol pòstum. L’acte ha estat celebrat a l’antiga fàbrica de Tabac Reig, a Sant Julià de Lòria, i l'encarregada de recollir el títol en el seu nom ha estat la seva dona, Roser Duró. Cal remarcar que Ribas va ser cap de Govern entre els mandats de 1982 i 1984, i, posteriorment, entre l’any 1990 i 1994.

En la cerimònia, l’actual cap, Xavier Espot, ha donat un discurs rememorant la carrera política de Ribas, destacant que era un polític avançat en el seu temps: “Si avui dia llegíssim i escoltéssim les seves intervencions en el Consell General, tindríem la sensació que hem viatjat en el temps”, ha explicat Espot, subratllant que “fa més de quatre dècades Ribas ja parlava de diversificació i de reforma fiscal”.

En aquest sentit, el màxim mandatari del Principat ha insistit als presents en llegir les propostes que Ribas va fer en el seu moment:“Mireu com aquelles propostes s'han fet realitat i algunes estan pendents”. De seguit, Espot s’ha referit a la segona etapa de Ribas com a cap de Govern, ponderant que “va dotar a Andorra d'una constitució moderna, el qual va representar un dels èxits més notables de la nostra història recent”.

En concloure, Espot ha comparegut davant els mitjans i ha fet èmfasi en el llegat intel·lectual i polític d’Oscar Ribas, respecte del qual “tots ens hem anat definint posteriorment”, valorant de nou la seva capacitat d’anticipació. L’Executiu ha qualificat a Ribas com a “referent”, comparant la seva figura amb la d'Helmut Kohl a Alemanya, deixant clar que “ no és una qüestió d'ideologies, és una qüestió de ser capaços de construir un marc mental d'acord amb les generacions successives de polítics es van referint i es van posicionant”, ha sentenciat Espot.

Per part de la família, el seu fill, també de nom Òscar Ribas, ha valorat l’acte:“Que Andorra tingui un reconeixement pels seus pares de la pàtria, per la gent que ha treballat, és molt important, perquè queda a la memòria i ajuda també a conèixer els nostres períodes de la història i la gent que l'ha fet”. En l’acte també han estat presents els familiars i amics de Ribas, així com un gran nombre d’autoritats polítiques del país.

L'ampliació de la Universitat s'enredereix

D’altra banda, qüestionat per l’ampliació de la Universitat, Xavier Espot ha informat que “hi ha les partides pressupostàries previstes per fer el projecte executiu i crec que l'obra efectiva començarà l'any que ve", tot remarcant, però, que no pot assegurar que estiguin dins dels 'tempos' definits: "No sé si estarem dins dels tempos que hem definit, però aquest projecte segueix endavant i està a l'ordre del dia absolutament”, ha puntualitzat el cap de Govern.