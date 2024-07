L'Olimp també és pels mortals

L'Inter d'Escaldes ja s'esperava una eliminatòria de segona ronda prèvia de la Conference League ben complicada, i el guió no ha donat sorpreses pel que fa a joc, però sí en el resultat. L'AEK d'Atenes s'ha imposat per 4-3, veient com els escaldencs els han retallat després d'anar quatre gols per sota i deixant oberta la tornada de la setmana vinent al Nacional.

La diferència de nivell entre els dos conjunts s'ha vist només amb el xiulet inicial, sent els locals qui han mogut l'esfèric. Ni cinc minuts han hagut de passar perquè Lazaros Rota tingués la primera del duel, amb un tir que ha acabat allunyat per la defensa tricolor. En l'acció posterior gairebé arriba el primer de la tarda amb un xut de Robert Ljubičić que Adrià Muñoz, protagonista dels seus, ha aturat al primer pal, tot i que el refús l'ha recuperat Mijat Gaćinović i, sol davant porta, ha enviat l'esfèric al pal. En la següent els de Matías Almeyda ja no han perdonat, amb Levi García rebent en profunditat, enfonsant-se i fent una passada de la mort per Ljubičić, qui només ha hagut d'empunyar l'esfèric.

El setge grec ni de bon tros ha finalitzat, ja que no han deixat ni fer dos tocs seguits als de Felip Ortiz, els quals només s'han pogut centrar en mostrar una bona defensa per evitar, en un principi, la golejada. I si la dificultat fos poca per als del Principat, se'ls ha sumat la lesió d'uns dels seus millors jugadors, Jean-Luc Assoubre, qui al minut 18 ha marxat substituït per Ángel de la Torre. De totes maneres, l'escaleta del partit ha continuat sent la mateixa, i dos minuts més tard García ha fet el segon. El trinitari ha rebut una passada directa de Thomas Strakosha i, avançant-se a tota la defensa visitant, s'ha apuntat la diana en dos temps, ja que primer ha aturat Muñoz.

A la mitja hora de partit, Gaćinović ha fet el 3-0 després de rebre un rebot a la frontal i tirar de primeres molt ben col·locat. La dinàmica s'ha mantingut i la més clara abans de tancar la primera meitat ha estat una acció de Niclas Eliasson per la dreta, en la qual s'ha anat col·locant a la frontal per creuar un tir que el porter gironí de l'Inter, de nou, ha parat. Abans del xiulet de l'àrbitre, els andorrans han arribat amb 'Joanet' fent una centrada arran de camp al segon pal a la qual no ha arribat Guillaume López.

A la tornada dels vestidors, el vent ha bufat cap al mateix costat, tot i que la primera se l'ha apuntat el mateix López al minut rebent en profunditat i quedant-se sol davant Strakosha, qui li ha tancat a la perfecció els espais per evitar el perill. Cinc minuts més tard, Damian Szymański ha provat sort des de la frontal i Muñoz ha allunyat a córner. D'aquest mateix ha arribat el quart, obra de Harold Moukoudi després d'anticipar-se al seu marcador i rematar de rebot un toc d'Adrià Gallego.

Els pirenaics s'estaven veient molt superats fins al minut 60, primer amb un xut de Domi Berlanga des de la frontal que ha sortit massa centrat, i després amb un gol en pròpia de Domagoj Vida, qui ha volgut fer una passada amb el cap al seu porter, però aquest estava avançat i la pilota s'acaba colant al fons de la xarxa. A partir d'aquí, els d'Ortiz han anat a més. Muñoz s'ha posat la capa d'heroi per aturar una ocasió d'Aboubakary Koita, i tot i que en la següent acció ha provocat un penal sobre García, l'ha aturat encertant el tir del mateix davanter.

Just després, ha arribat un altre penal, en aquest cas per l’Inter per una falta de Strakosha sobre Sascha Andreu, qui s'ha encarregat de transformar-lo. Els escaldencs no han abaixat els braços i d'un refús d'una centrada, 'Viti' Martínez ha encanonat una volea des de fora l'àrea per fer el 4-3. Els grecs n'han tingut alguna per tornar a agafar avantatge al marcador, però o Muñoz les ha aturat o han sortit directament fora.

Amb aquest resultat, els tricolor es mantenen vius de cara el partit de tornada, el qual tindrà lloc el dijous vinent (18.30 hores) a l'Estadi Nacional.