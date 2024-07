Canillo pot acollir fins a 26.000 persones en màxima ocupació

El Comú de Canillo ha celebrat avui al migdia una sessió ordinària en la qual s'ha aprovat el contingut de l’estudi de capacitat de càrrega, sol·licitat pel Consell General a través del Govern a tots els comuns. Segons l’informe, Canillo compta amb suficients recursos naturals, energètics i serveis per absorbir un increment del 50% de turistes i població en els pròxims 10 anys.

Actualment, Canillo té sis mil habitants censats, i en els moments de màxima ocupació turística, la parròquia pot arribar a acollir fins a 26.000 persones. L’estudi ha analitzat i definit la capacitat màxima de subministrament i distribució d’aigua potable, distribució d’energia elèctrica, mobilitat, conducció i depuració d’aigües residuals, deposició de terres i pedres, capacitat escolar i serveis sociosanitaris.

El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que els resultats de l’estudi «ens tranquil·litzen perquè no hi ha un escenari en el qual hi hagi un risc de manca de recursos». No obstant, ha afegit: «Sortosament no estem en una situació complexa, però això no vol dir que des del Comú no serem vigilants, al contrari, no ens hem d’acomodar».

L’informe també recomana la separació d’aigües pluvials i fecals en alguns punts de la parròquia, un projecte que ja està en marxa i compta amb les inversions necessàries per ser completat abans de finalitzar el mandat. Amb aquesta aprovació, el Comú de Canillo es converteix en la primera corporació comunal en aprovar l’estudi de capacitat de càrrega, destacant la seva preparació per gestionar un augment significatiu del turisme en els pròxims anys.

El termini pactat entre el Govern i els comuns caduca a l’octubre

El passat 12 de juliol, el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els ministres Raul Ferré i Guillem Casal, es va reunir amb els cònsols dels set comuns per consensuar els passos a seguir en l’elaboració i aprovació dels estudis de capacitat de càrrega màxima de les diferents parròquies, com exigeix la Llei 32/2022.

Els cònsols van informar que els estudis estan gairebé enllestits i que es lliuraran a l’Executiu entre els mesos de juliol i octubre. D’altra banda, el Govern analitzarà i informarà sobre aquests estudis, perquè els comuns hauran d’aprovar definitivament els estudis i, si cal, adaptar els seus plans d’ordenació i urbanisme parroquials segons les conclusions d’aquests estudis.

Durant la reunió, es va acordar que cada parròquia mantingui autonomia sobre les decisions urbanístiques immediates, tot i que es treballarà conjuntament per un creixement sostenible i es coordinaran els estudis de capacitat de càrrega. A més, es continuarà col·laborant en temes com l’Agència Tributària Única, l’Autoritat Nacional del Transport, la gestió de residus i l’intercanvi de dades en habitatge.