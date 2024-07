Afers Exteriors sostindrà diversos projectes liderats per la UNESCO

El Govern d’Andorra ha dondat avui llum verda a la contribució d’un pressupost econòmic per a projectes internacionals liderats per la UNESCO. En aquest sentit, se centra en aquells plans dels quals ja s’havia donat suport, per així dotar-los de continuïtat.

Pel que fa a les xifres, es destinen 30.000 euros que es distribueixen en sis programes diferents, dels quals destaquen: La Ruta de la Pau, diàleg i acció per a la tolerància i la comprensió intercultural; Fons Patrimoni Mundial; Programa Internacional per al Desenvolupament de la Comunicació; Fons Internacional per a la Diversitat Cultural; Fons LiBeirut, i Fons per Educació situacions d’emergència.

D’aquesta forma, els projectes seleccionats responen als criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2024, el qual prioritza sectors com l’educació, els col·lectius en situació de vulnerabilitat (infants, dones i persones amb discapacitat, principalment), la salut i la protecció del medi ambient.

Convé puntualitzar que enguany, el Pla rector inclou una prioritat bianual que és l’educació i la formació de les nenes i les dones dels països menys desenvolupats.

Andorra manté estàndards positius en drets humans segons un informe americà

L’últim dossier sobre les pràctiques de drets humans a Andorra, publicat pel Departament d’Estat dels Estats Units, assenyala que no hi ha hagut canvis significatius en la situació dels drets humans al país durant el 2023.

Així doncs, el document certifica que el Principat ha sostingut un respecte ferm per la integritat de la persona i per les llibertats civils. Respecte a aquest motiu, s’apunta que no es van informar d’assassinats, desaparicions, tortures ni tractes cruels o degradants per part del govern o els seus agents.

D’altra banda, l’escrit també subratlla que no es van registrar morts il·legals ni desaparicions per part de les autoritats del país. A més, les condicions a les presons i centres de detenció van ser adequades, sense informes de preocupació. La detenció arbitrària va ser inexistent.