Calor i trabucada en l'inici de la Festa Major d'Escaldes

El repic de campanes i traques han donat, un any més, el tret de sortida a la Festa Major d'Escaldes-Engordany, una de les cites més esperades de l'estiu al país. Els carrers de la parròquia s'han contagiat del bon ambient portat pels trabucaires de la Unió Pro-Turisme escaldenca i Canillo's Band Tocant, els quals han estat anunciant aquest inici de festa amb el pubillatge de la parròquia 2024-2025. Tot seguit, s'ha inaugurat del mercat al passeig Arnaldeta de Caboet, el qual ha comptat amb la presència de Rosa Gili i Quim Dolsa, cònsol major i cònsol menor del comú d'Escaldes-Engordany, respectivament.



"Esperem una bona Festa Major, fa calor, potser massa, però ja va bé que el temps acompanyi", ha mencionat Gili en la seva valoració. Enguany, i com ja es va anunciar a la presentació, s'han ampliat els horaris de les activitats pels més petits de la casa, així com s'ha cercat la innovació amb els grups de ball de tarda i nit. A més, la cònsol ha volgut recalcar la inauguració de Cal Paleta, la propera presentació de la font de Caldes i l'obertura parcial del darrer tram per a vianants de l'avinguda Meritxell, novetats que ha qualificat de "poderoses" per la importància que li aporta a la parròquia. "És un orgull i pensem que tothom en gaudirà molt", informa l'ANA.



La jornada inaugural d'aquesta festa parroquial continuarà a les 21.00 hores amb l'hamburguesada popular a l'aparcament dels Veedors, en la qual els assistents gaudiran d'una hamburguesa, patates i refresc per vuit euros. La instructora de dansa Tamara Martos estarà a càrrec de la Zumba Fluor (22.00 hores), mentre que el grup de versions Waikiki iniciarà els concerts nocturns (23.00 hores), precedits per DJ Montalvo i Mon DJ a partir de les 01.30 hores.



La programació de dijous començarà a les 09.00 hores amb la missa en honor al patró de la parròquia a la capella de sant Jaume. Els tallers infantils proposats a la Musa - Espai Creatiu faran que els petits estiguin entretinguts durant cinc hores repartides durant el matí i la tarda (d'11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores), acte que donarà pas a un repartiment de coca (18.30 hores) i un espectacle de personatges Disney (19.00 hores) a l'aparcament dels Veedors. A la mateixa hora que l'espectacle infantil, El Rumbo i Decantera animaran la tarda de rumba, mentre que Xarxa estarà amb les Havaneres al parc de la Mola. A les 22.00 hores, els humoristes Iván Lira i Miki Legendario, Quelcom, ompliran de riures la sala del Prat del Roure, i una hora més tard, la nit s'iniciarà amb la música del grup de versions Wizuri (aparcament dels Veedors).