Cande Moreno: "D’aquí a dos mesos tornaré a la neu"

Cande Moreno es troba en ple procés de recuperació de la seva operació dels lligaments creuats del genoll dret, del qual va haver de ser intervinguda el passat 27 de febrer. Segons han apuntat des de la FAE en un comunicat, la seva evolució és molt bona i entrena per estar preparada per l'inici de temporada, tot i que sempre amb prudència. "D'aquí a dos mesos tornaré a la neu, així que estic molt motivada per acabar de fer aquesta bona preparació física i arribar tan preparada com sigui possible", ha indicat Moreno.

"La recuperació del genoll està anant molt, molt bé", ha assegurat l'esquiadora, destacant que des del principi va veure "que progressàvem bé i que tota la recuperació era fàcil", per la qual cosa "no he tingut cap moment de dir que havíem d'afluixar una mica perquè em fes mal o perquè hagués reaccionat malament". De fet, el seu treball està donant molts fruits: "La massa muscular l'he anat recuperant molt ràpidament i ara cada cop estic augmentant la intensitat als entrenaments", ha completat la tricolor.

Així les coses, si tot va bé, possiblement podrà tornar a la neu una mica abans dels terminis establerts inicialment: "En realitat hauria de tornar a esquiar a l'octubre i anirem uns 15 dies abans perquè així podem agafar l'hivern a Xile". Pel que fa a la seva estrena en competició per la pròxima temporada, Moreno afirma que aniran sobre la marxa: "Si veiem que estic al nivell, que no tinc molèsties, que he fet uns bons entrenaments i que estic preparada per atacar la temporada des del principi, ho farem, i si veiem que necessito més temps per entrenar, si ha de ser al gener o al febrer, ens esperarem".

El fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer, ha analitzat també l'evolució de la recuperació de Moreno. "Ara fem front al seu cinquè mes de recuperació després de l'operació, i la veritat és que l'evolució és molt bona, amb terminis que milloren el que estava establert sobre el paper", ha esmentat Ferrer. El fisioterapeuta també ha explicat que l'andorrana ara està "a una fase en què anem introduint els pivotaments, l'agilitat, tot de forma progressiva", mentre que el treball de força "està responent molt bé i d'aquí a poc ja podrà reincorporar-se al grup de treball amb les altres noies, tot i que hem de continuar treballant a nivell d'agilitat i propiocepció".

Amb els terminis que hi havia marcats, Ferrer considera que "anem molt sobrats per poder reintroduir-la a pistes. Segons el previst a finals o mitjans de setembre marxaria a Xile per fer el seu retorn. Tenim encara marge, va pel bon camí i hi hauria d'anar tot bé".