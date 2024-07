El bus nocturn entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria s'amplia per la Festa Major

A més, s’amplia també l’horari cada quart d’hora entre les 4.00 i les 5.00 hores. Els dies que la festa major tanca a les 5.00 de la matinada (divendres, dissabte i dimarts) s’han afegit dos serveis més a les 5.15 h i 5.30 h per tal de donar resposta a la ciutadania que es vulgui quedar fins al final.

Amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sant Julià de Lòria, la línia de bus BN1 que uneix la parròquia laurediana amb Escaldes-Engordany oferirà un servei ampliat per donar resposta a l’alta demanda i afavorir la mobilitat sostenible.

Per El Periòdic

