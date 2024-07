La FAM selecciona vuit atletes per a disputar els Skyrunning World Championships

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha donat a conèixer els vuit corredors andorrans que disputaran, del 6 al 8 de setembre, els Skyrunning World Championships d'enguany, a Urbión, Espanya.

La llista d'atletes que disputaran aquests Mundials són Ariadna Fenés, Marc Gasa i Arnau Soldevila, com a membres de l'equip nacional de curses de muntanya, així com de Magalí Salomon, Irineu Esteve, Sabrina Solana, Samuel Ponce i Lluis Sanvicente. Com ja es va indicar al principi de la temporada, aquests darrers cinc atletes seleccionats han hagut de passar diferents criteris de selecció i, després, l'equip tècnic de la FAM ha valorat els resultats i ha format l'equip que avui ha presentat. El seleccionador nacional Fabrizio Gravina serà l'encarregat de portar els atletes en les diferents disciplines.

Divendres 6 de setembre es durà a terme la Vertical Race amb una distància de 4,8 quilòmetres. Aquesta primera prova la disputaran Fenés, Salomon, Soldevila i Esteve.

L'endemà dissabte serà el torn de la SkyUltra, amb 70 quilòmetres de distància. Aquesta segona cursa la disputaran Solana, Sanvicente i Ponce. Cal apuntar que Solana i Sanvicente tenen una gran experiència en aquestes distàncies tan llargues i dures, mentre que Ponce completa el conjunt "havent demostrat un gran nivell en les darreres proves que ha realitzat malgrat no tenir l'experiència dels seus companys", han indicat des de la federació.

Finalment, diumenge serà el torn de la Sky amb 37 quilòmetres. La disputaran Fenés, Soldevila, Salomón i Gasa, qui només disputarà aquesta prova "per tal d'intentar fer el millor resultat possible". Fenés, en un gran estat de forma, i Soldevila, també tenen grans possibilitats d'assolir un gran resultat en aquesta cita.