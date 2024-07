El MoraBanc Andorra fa oficial el fixatge de Kyle Kuric.

El MoraBanc Andorra acaba de fer oficial l'arribada de Kyle Kuric, experimentat jugador nord-americà amb passaport eslovac que arriba procedent del Zenit BC i signa amb els tricolor per les pròximes dues temporades.

Així, l'equip de Natxo Lezkano reforça notablement la línia exterior per encarar un nou curs a la Lliga Endesa i "intentar superar l’exigent prèvia de la Basketball Champions League", han apuntat en un comunicat. Ha passat per Estudiantes, Gran Canaria, Zenit i Barça, i és que Kuric és un escorta amb molta capacitat atlètica i anotadora, sobretot amb el tir exterior, on s’ha caracteritzat sempre com un especialista des de la línia de tres punts. Amb una llarga trajectòria a Eurolliga (cinc temporades) i a l’Eurocup (quatre temporades), com s'ha esmentat, el nord-americà ha jugat el darrer any amb el Zenit Sant Petersburg, on ve d’anotar 12,8 punts amb fins a un 40% d’encert des del triple.

El GM del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, s'ha mostrat molt satisfet dient que "és un fitxatge molt important per a nosaltres. Té tots els requisits que busquem: experiència a la lliga, competint a altíssim nivell, i ha sigut el tirador, juntament amb Jaycee Carrol, més valorat de l’última dècada de l’ACB". Solana ha completat afirmant que "la seva ambició i personalitat ens han de fer créixer com a equip", finalitzant dient que per al MoraBanc Andorra, el fet de poder signar a un jugador de la qualitat de Kuric "ens fa fer un salt com a equip en totes les dimensions. Tenia propostes importants d’altres equips europeus i ha prioritzat tornar a la Lliga Endesa defensant la nostra samarreta".

Aquesta és, doncs, la setena i última incorporació del conjunt tricolor per tancar la plantilla de cara la pròxima temporada.