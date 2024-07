Marsol lamenta la no realització de Grifols a Ordino per la diversificació de l'economia

La decisió de l'empresa de salut espanyola Grifols de no tirar endavant el centre de recerca en immunologia prevista a la parròquia d'Ordino ha creat el dol a Govern. En aquest sentit, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha recalcat avui que des de l'Executiu "lamenten la situació i que s'ha perdut una gran oportunitat, tenint en compte el moment que es viu de diversificació de l'economia i de valor afegit".

Continuant el seu discurs, Marsol ha apuntat que tindre a Andorra una empresa com Grifols era "una porta molt important", també per l'efecte crida que podia tenir de cara a captar altres inversions o activitats. La també presidenta d'Andorra Business ha expressat que no s'ha acabat de dur a terme l'acord per diverses circumstàncies, tot agraint a l'empresa sanitària la iniciativa de construir una estructura d'investigació al Principat.

A banda d'això, quant al procés de la seva idealització, Marsol ha manifestat que es va dur a terme una reunió amb el cap de Govern i la ministra de Sanitat a Barcelona, juntament amb alguns membres de la família Grifols, per veure com s'encararia el projecte del centre d'investigació després de la pandèmia. "Ens havien comentat que ho veien difícil tal com estava concebut perquè a Barcelona s'havia anunciat un centre en immunologia molt important que aniria a esdevenir un referent pel sud d'Europa", ha afirmat.

Seguint en la mateixa línia, la titular de la cartera d'Economia ha recalcat que, segons Grifols, no podien tenir el mateix centre a Andorra i un altre a Catalunya, i que d'aquesta manera els traslladarien un altra proposta per "readaptar-la a les necessitats d'aquell moment". Pel que fa a enguany, Marsol sosté que al març va demanar per carta al president de la societat de Grifols Pyrenees Research una junta extraordinària per explorar com estava la situació del projecte, i a l'abril es va tornar a ratificar que no es veia futur.

Finalment, Marsol ha expressat que la solució més adequada va ser optar a vendre les participacions que posseïa Andorra Business al laboratori Grifols Pyrenees Research pel 20%, retornant-se així els 200.000 euros "destinats als pactes socials que es van signar al 2022", ha aclarit. Malgrat això, "Grifols continua tenint una pota al país i tenim la voluntat d'arribar a algun punt de col·laboració", ha conclòs la portaveu de Govern.

Una proposta que “trontollava”

D’altra banda, la consellera general Carine Montaner s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió afirmant que ella "ja havia denunciat el pacte de socis, havia demanat la nul·litat d’aquest perquè hi havia moltes coses que trontollaven, i després havia alertat els meus companys de l'endeutament preocupant de Grifols". Segons Montaner, aquest endeutament excessiu ha estat un factor determinant en la decisió de no continuar amb el projecte: "L’endeutament estava pels núvols, que ha portat conseqüències evidentment a nivell de la borsa, i ara evidentment que no vindrà Grífols”.

La consellera general també ha expressat la seva preocupació per la inversió de recursos públics en el projecte fallit i ha proposat noves utilitats per al terreny: "Rectificar és de savis, i aquest terreny que és pla, on hi ha poca excavació a fer, s'ha d'aprofitar per fer una col·laboració públic o privada, per tal de fer edificis d’habitatges a preu assequible". Una altra de les propostes expressades per Montaner ha sigut la contrucció d'un edifici per a la gent gran, multiservei, perquè la nostra gent gran "també ha de viure dignament."