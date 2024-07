El torneig Nocturn de l'FM d’Escaldes-Engordany bat rècord d’inscripció

L'edició d'enguany del torneig Nocturn de la Festa Major d'Escaldes-Engordany d'escacs ha batut el rècord d'inscrits, amb 94 jugadors, alguns dels quals del Principat interessats a prendre-hi part, així com els molts forans que, aprofitant l'estada a Andorra o aprofitant la seva participació en l'Obert Internacional, també van intervenir. En aquest sentit, la nòmina de la cita va comptar amb dos grans mestres, un mestre internacional, set mestres FIDE, tres mestres FIDE femenines, quatre candidats a mestre i dos candidats a mestre femenines, fent un total de 76 jugadors amb ELO internacional.

La competició es va desenvolupar sense cap problema i la lluita, tant per les primeres places com pels premis de trams, fou força aferrissada, malgrat que es va arribar a la darrera ronda, passades les 00.00 hores, amb la primera plaça pràcticament assegurada pel gran mestre del Principat Lance Henderson, qui es va acabar fent amb el triomf. Amb 6½ punts, empatats en el segon lloc, van acabar tres jugadors i el candidat a mestre i sub12 mexicà Jesús D. Díaz Guerrero, qui gràcies al millor desempat va obtenir el premi del segon lloc per davant del mestre internacional català Pere Garriga, que fou tercer.

Pel que fa als premis especials, el premi femení fou per la mestre FIDE espanyola Adhara Rodríguez, qui amb cinc punts va ocupar el 19è lloc de la classificació. Pel que fa als premis per trams ELO, els guanyadors van ser: Serni Ribera en el Tram ELO A; Goio Uriarte en el Tram ELO B; Jesús Flores en el C i Andrey Kovalenko en el D.