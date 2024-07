Sant Julià de Lòria busca reduir els gots d'un sol ús durant la Festa Major

El Comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb Govern, han establit una col·laboració publicoprivada amb quatre restaurants de la parròquia per iniciar la campanya ‘Oh my Got! Reutilitzable’. Es tracta d’una iniciativa que té per a objectiu minimitzar el màxim possible els envasos durant la festivitat, concretament els gots.

Per aquest motiu, els quatre restaurants situats al voltant de la plaça de la Germandat, espai on se celebren els concerts, faran ús d’aquests gots per servir els diferents combinats. El seu cost serà d’un euro i la idea és que els consumidors els reutilitzin durant la Festa Major. En aquest sentit, la consellera de Turisme, Judith López, ha explicat que “una vegada finalitzin les festes, s'utilitzaran per a altres iniciatives”. En la mateixa línia, la cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao, ha volgut subratllar que en el cas d’obtenir beneficis amb el cost del go,t “es reinvertirà en projectes de caràcter sostenibles per a la parròquia”, els quals encara estan per concretar.

A més, la cònsol ha volgut subratllar que “la nostra Festa Major no té un punt de venda únic i era difícil fer una campanya que abarqués a tots els restauradors”, deixant clar que l’objectiu a llarg termini és “erradicar el got d'un sol ús per apostar pel got reutilitzable”. Tanmateix, des del punt de vista dels restauradors, el propietari d’un dels locals adherits a la iniciativa, Pere Rodríguez, ha afirmat que “sempre hem vist moltes deixalles al final de la festa i pensaven que això s'havia d'acabar”, ponderant que “som els primers que volem una parròquia neta”, ha sentenciat.

1.100 ampolles d'aigua per artistes i tècnics

D’altra banda, en referència a altres iniciatives sostenibles, cal recordar que es deixaran de repartir unes 1.100 ampolles d’aigua a artistes i tècnics, els quals disposaran de fonts d’aigua als camerinos i escenaris. A més, les activitats d’aigua és duran a terme a la piscina de Lauesport, tal com ha explicat la cap de servei d’activitats culturals de Sant Julià de Lòria, Laura Rogé.