Andorra assoleix tres podis en els Jocs Europeus de Trasplantats

Les esportistes andorranes i membres de l’Associació Andorrana de Trasplantats i Donants d'Andorra (ATIDA), Mari Martínez i Suzete Botelho, han aconseguit tres podis en la seva participació en els Jocs Europeus de Trasplantats, els quals tenen lloc a Lisboa.

Martínez, qui participava per segona vegada, ha dut a terme la prova de cinc quilòmetres a contrarellotge i la prova de ruta de 30 quilòmetres en ciclisme, assolint la primera posició en totes dues competicions. "Ens hem trobat amb una climatologia molt adversa, amb molta calor el primer dia i un vent molt intens el segon, el que ha dificultat el rendiment. Així i tot, hem aconseguit uns resultats excel·lents", ha assegurat l’atleta. Aquesta és la primera vegada que una esportista del país aconsegueix un or per a Andorra en uns Jocs de Trasplantats.

Per la seva banda, Botelho, en la seva primera participació en els Jocs en la disciplina de dards (diana anglesa i punta d'acer), ha aconseguit la medalla de bronze, quedant per darrere de les atletes d’Hongria i Alemanya. "Han estat unes eliminatòries disputadíssimes, però amb un gran esperit de germanor; en definitiva, una gran experiència de vida", ha assegurat.

Amb aquests resultats, les atletes assoleixen els objectius que s’havien marcat amb escreix. I a banda dels resultats esportius, també han aconseguit "visibilitzar la realitat de les segones oportunitats després d'un trasplantament d'òrgans i conscienciar sobre la importància de la donació perquè aquestes siguin possibles", tal com ha esmentat ATIDA en un comunicat.

Els Jocs Europeus de Trasplantats

Els Jocs Europeus de Trasplantats són una plataforma important per fomentar l'esport entre les persones que han rebut trasplantaments d'òrgans, demostrant que la vida després d'un trasplantament pot ser activa i saludable. Aquests jocs no només celebren l'esforç i la recuperació dels atletes, sinó que també consciencien sobre la importància de la donació d'òrgans, promouen la salut i el benestar dels participants, i ofereixen una oportunitat única per compartir històries de superació i inspiració.