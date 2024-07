Nova convocatòria dels premis Actinn Awards per emprenedors i 'startups'

Actinn, el clúster de la innovació i de les noves tecnologies d’Andorra, ha presentat la cinquena edició dels premis Actinn Awards davant dels seus socis i patrocinadors. S’obre una nova convocatòria on emprenedors i 'startups' poden registrar-se i optar al premi.

L’objectiu és donar visibilitat i acompanyament a nous projectes tecnològics de transformació digital o de nous models de negoci, generadors d’oportunitats de diversificació econòmica o de modernització dels sectors tradicionals del país. El projecte premiat tindrà una dotació màxima de 4.500 euros, així com l’acompanyament i l’accés a la xarxa de contactes del clúster.



Les candidatures presentades seran avaluades per un jurat compost per les empreses sòcies i col·laboradores del clúster que han co-patrocinat aquests premis El jurat valorarà les idees amb criteris tècnics i financers i aspectes com el seu nivell d’innovació, el seu impacte en la societat, la seva factibilitat i la seva viabilitat.



Les empreses que desitgin participar en els Actinn Awards podran presentar la seva candidatura fins al dia 17 d’octubre i el dia 14 de novembre es comunicarà el guanyador. El lliurament oficial del premi es farà dins del marc de la 9a edició de les Jornades Inntec 2025.



La presentació del concurs, les bases de la convocatòria i el full d’adhesió estan disponibles a la pàgina web del clúster.



En la passada edició dels Actinn Awards es va atorgar el primer premi a Zeno Quantum, S.L. i al seu projecte MeOrienta, una plataforma tecnològica que permet que els tutors i orientadors acadèmics puguin ajudar els seus estudiants a prendre les millors decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.