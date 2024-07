Bones sensacions en l'estrena

Ahir, en el quart dia de l’estada a San Pedro del Pinatar i just complertes les primeres dues setmanes d’entrenaments, l'FC Andorra va deixar molt bones sensacions en el primer partit de la pretemporada. Els de Ferran Costa es van imposar al segon equip del Southampton per 2-0 en un partit que va servir per veure debutar els nou fitxatges d’aquest estiu.

En un primer temps molt complet es va poder veure uns tricolor valents i intensos en la pressió, i els quals van estar netament superiors al seu rival. Els pirenaics, que també es van mostrar molt encertats amb la pilota als peus, van dominar des del primer minut i van marxar al descans amb dos gols d’avantatge en el marcador. Primer, just quan es complia la mitja hora de joc, Erik Morán va tallar una passada del porter i va deixar el gol fet a Álvaro Martín, qui va estrenar el marcador. Uns minuts després, Álex Calvo va aprofitar una pilota solta dins l’àrea per ampliar l’avantatge amb una volea.

A la represa, el domini dels andorrans va continuar pràcticament igual, si bé el ritme del duel va baixar una mica. Tot i això, Josep Cerdà va tenir dues bones opcions per ampliar la renda, mentre que a l’altra porteria, Nico Ratti va salvar un potent xut de falta, l’ocasió més clara dels anglesos.

Amb tot, es va poder veure un bon matx i les línies mestres del que vol Costa del seu conjunt. Cal destacar que van tenir minuts tots els jugadors de la primera plantilla més el juvenil Iván Rodríguez, qui va jugar tot el segon temps.

També a la Regió de Múrcia, l'FC Andorra tancarà aquest diumenge la seva estada amb un segon amistós contra l'Eivissa (10.00 hores), equip del grup 2 Primera RFEF. A partir d'aquí, els del Principat disputaran dos partits – un dissabte i l'altre diumenge – en els següents tres caps de setmana abans de l'inici de la lliga.