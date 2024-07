Detingut a Ordino un home de 41 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 3,25

Un home de 41 anys ha estat detingut dimecres al vespre a Ordino per la policia, després de ser sorprès conduint amb una taxa d’alcoholèmia de 3,25. Els agents del Servei de Circulació han donat l’avís en controlar el conductor i comprovar que tenia una privació del permís, a més de presentar símptomes evidents d’embriaguesa.

Els agents li han realitzat la prova d’alcoholèmia, que ha mostrat que l’home quadruplicava el límit penal permès. Ha estat arrestat per un delicte contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l’alcohol i per un delicte contra l’Administració de Justícia, ja que incomplia la prohibició de conduir fora de l’horari laboral imposada per la Batllia.

D'altra banda, poc després de les deu de la nit del mateix dimecres, la policia ha detingut a la frontera del riu Runer un home de 48 anys, no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre administrativa d’expulsió per un període de cinc anys.