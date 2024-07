El comerç alimentari lamenta que Govern no contraresti les mesures dels països veïns per estimular el consum

Fonts del sector de la distribució i venda d’aliments han explicat que “sense iniciatives que contrarestin les mesures que prenen els països veïns som menys competitius”. Les mateixes fonts lamenten que tot i la gran quantitat i varietat de supermercats que hi ha a Andorra “després ens queixem que la gent marxi a comprar a la Seu d’Urgell”.

L'últim exemple és la mesura que s’ha posat en marxa a Espanya per eliminar l’IVA de l’oli d’oliva. Des d’aquest juliol i fins a final de setembre els supermercats espanyols apliquen un IVA del 0% en aquest producte. El darrer trimestre de l’any hi aplicaran un 2%, i un 4% a partir de 2025. En altres països del nostre entorn també han pres mesures similars. A Portugal, per exemple, el tipus ha baixat del 6% és del 0%. A Andorra, en canvi, l’IGI que grava l’oli d’oliva es manté en l’1%.



Espanya és un dels països de la UE on es registra un estancament en el consum, cosa que suposa que les llars espanyoles siguin més cauteloses a l’hora de prendre decisions de compra. Quan es tracta de productes de primera necessitat, mesures com l’exempció de l’IVA en l’oli d’oliva ajuden a afavorir l’accés del consumidor a aquests productes i alhora el funcionament de l’economia.