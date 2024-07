La font escultòrica que 'refrescarà' la part antiga d'Escaldes-Engordany

Passat un mes que es comencés a instal·lar l'escultura monumental del projecte Caldes a la placeta del Madriu, avui per fi a lluït en tota la seva esplendor la font envoltada d'aigua termal, obra de Javier Balmaseda. S'ha concretat tot en un matí del més solejat i de ple estiu, fet que ha provocat que no només s'apropessin els cònsols escaldencs, Rosa Gili i Quim Dolsa, juntament amb tota la sindicatura del país, sinó que també assistissin ciutadans de la parròquia del més sorpresos per la magnitud de l'estructura.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha sigut la primera a descalçar-se i posar un peu en la font, la qual ha començat sense un flux d'aigua i ha acabat totalment il·luminada i envoltada d'aigua termal. Recordem que la intenció del projecte és la de revalorar la part alta de la parròquia rendint homenatge al motor de la vella indústria hotelera, que és aquest tipus d'aigua. Gili s'ha mostrat encantada pel resultat i ha destacat que "encara falta acabar-la", però que brinda, juntament amb la inauguració de Cal Paleta, els "fruits d'una feina molt important que transformen Escaldes".

A mesura que el ritme de l'aigua pujava, cada cop eren més els habitants que freqüentaven i fotografiaven l'escultura, fins a l'arribada del seu artista, Javier Balmaseda, el qual no ha perdut l'ocasió per apropar-se i gaudir de la inauguració grandiloqüent de la seva obra. En aquest sentit, Gili ha defensat que es retornés a activar l'aigua termalal poble perquè afirma que "som la parròquia de l'aigua", i que malgrat que la part de l'obra artística ha tingut un cost (d'uns 5 milions d'euros) el punt rellevant "és haver refet tot el Pont de la Tosca, ja que permet la confluència del riu Madriu i el riu Valira", ha assenyalat.

La 'cirereta' del projecte Caldes ha agradat i molt als seus veïns i residents. "És molt original i la trobo molt maca, penso que serà un al·licient per a la gent d'Escaldes-Engordany i perquè la resta del país visiti un barri que està desmillorat i que guanyarà molt ara", ha comentat una veïna de la parròquia. Un altre dels seus residents afirma que a part de ser bonica "no s'ho esperava", i que permetrà animar una mica més la zona alta d'Escaldes.

Amb tot, i després d'un matí molt animat on hem vist a la mandatària comunal refrescar-se juntament amb la subsíndica general Sandra Codina, cal recordar que el Comú d'Escaldes-Engordany encara treballa amb la reforma de la Font del Roc del Metge, així com en l'anivellament de la carretera amb la placeta des de l'alçada de l'hotel Carlemany fins més avall de la font. D'aquesta forma, s'aprofitarà també per embellir els voltants del Pont de la Tosca i bona part del projecte quedarà enllestit al llarg d'aquest estiu, acabant-se al setembre.